Мадуро и его супруга попросили о встрече с консулом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес во время первого судебного заседания в Нью-Йорке заявили, что хотели бы воспользоваться правом на консульский визит. Об этом сообщает CNN.

Телеканал передает, что судья предоставил супругам право на разговор с консулом Венесуэлы. По словам Мадуро и Флорес, они хотели бы, что этот визит состоялся.

5 декабря в федеральном суде Нью-Йорка прошло первое заседание суда по делу Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди выдвинула против политика и его супруги обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Судья обязал Мадуро снова явиться в суд 17 марта. «Газета.Ru» вела онлайн.

Два дня назад США нанесли удар по Венесуэле. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в преступлениях. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией». Россия осудила действия США и тоже призвала к освобождению Мадуро.

Ранее спортивный костюм Мадуро распродали за несколько часов.