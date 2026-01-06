Размер шрифта
Власти Германии назвали терактом поджог кабельного моста в Берлине

В Германии назвали актом левого терроризма поджог кабельного моста в Берлине
Angelika Warmuth/Reuters

Глава МВД Германии Александр Добриндт квалифицировал как акт «левого терроризма» поджог кабельного моста, расположенного вблизи электростанции, что привело к отключению электроэнергии примерно в 50 тысячах берлинских домохозяйств. Об этом министр сообщил газете Bild.

По его мнению, данное нападение было тщательно спланировано и осуществлено лицами, обладающими глубокими знаниями в соответствующей области.

«Левый терроризм с новой силой возвращается в Германию», — заявил Добриндт.

Министр подчеркнул тревожный характер взятия ответственности за инцидент леворадикальной группировкой Vulkan.

3 января около 45 тысяч жилых домов и 2,2 тысяч коммерческих предприятий в юго-западной части Берлина были обесточены, а также частично лишены отопления из-за возгорания на кабельном мосту. По состоянию на утро понедельника без электричества оставались еще 30 тысяч домохозяйств. За произошедшее взяла на себя ответственность радикальная левая группировка Vulkan.

Ранее в Берлине объявили режим ЧС из-за отключения электричества.
 
