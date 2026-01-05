Размер шрифта
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом на фоне ситуации в Венесуэле

Эрдоган заявил, что передал Трампу беспокойство на фоне событий в Венесуэле
Joshua Roberts/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом на фоне ситуации в Венесуэле. Его слова приводит CNN Turk.

«В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом мы донесли до него беспокойство нашей страны», — заявил он.

По словам Эрдогана, нарушение суверенитета и игнорирование международного права являются опасными шагами, которые могут привести к глобальным проблемам.

Глава Турции обратил внимание, что в мире, где господствует право силы, а не сила закона, неизбежно возникают нестабильность, кризисы и конфликты. Он подчеркнул, что считает народ Венесуэлы дружественным и продолжит оказывать поддержку стране.

5 января в федеральном суде Нью-Йорка прошло первое заседание суда по делу Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди выдвинула против политика и его супруги обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Судья обязал Мадуро снова явиться в суд 17 марта.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее спортивный костюм Мадуро распродали за несколько часов.

