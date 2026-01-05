Кортеж Мадуро покинул территорию суда в Нью-Йорке

Кортеж, в котором, вероятно, находятся президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, выехал с территории суда на Манхэттене. Трансляцию ведет CNN.

Судя по кадрам телеканала, в составе кортежа бронетранспорт и отдельный фургон для военных. Во время судебного заседания в зале присутствовали десятки сотрудников управления по борьбе с наркотиками штата Нью-Йорк, саперы и полицейские. Мадуро и Флорес прибыли на заседание и покинули его в сопровождении службы маршалов США (подразделение минюста, старейшее федеральное правоохранительное агентство страны).

5 января федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, выносивший решения не в пользу американского лидера.

Два дня назад США нанесли удар по Венесуэле. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее в Венесуэле объявили мобилизацию и ввели «военный режим».