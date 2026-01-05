Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Кортеж Мадуро покинул территорию суда в Нью-Йорке

Кортеж Мадуро и Флорес уехал с территории суда на Манхэттене
Jeenah Moon/Reuters

Кортеж, в котором, вероятно, находятся президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, выехал с территории суда на Манхэттене. Трансляцию ведет CNN.

Судя по кадрам телеканала, в составе кортежа бронетранспорт и отдельный фургон для военных. Во время судебного заседания в зале присутствовали десятки сотрудников управления по борьбе с наркотиками штата Нью-Йорк, саперы и полицейские. Мадуро и Флорес прибыли на заседание и покинули его в сопровождении службы маршалов США (подразделение минюста, старейшее федеральное правоохранительное агентство страны).

5 января федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, выносивший решения не в пользу американского лидера.

Два дня назад США нанесли удар по Венесуэле. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее в Венесуэле объявили мобилизацию и ввели «военный режим».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27565843_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+