Мадуро в суде США заявил, что является «честным человеком» и не признал вину

CNN: Мадуро не признал вину в суде в США и заявил, что честный человек
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания по его делу в Нью-Йорке заявил, что является честным человеком и не признал вину в выдвинутых ему обвинениях. Об этом сообщает CNN.

«Я невиновен, я невиновен», — заявил он.

По словам Мадуро, на данный момент он продолжает являться президентом Венесуэлы.

По данным канала, политик сидит рядом со своим адвокатом Барри Поллаком. Для перевода президент Венесуэлы использует наушники и делает записи по ходу судебного заседания. Рядом с Мадуро находятся Флорес и второй адвокат Марк Доннелли. Перед изложением обвинительного заключения окружной судья Элвин Хеллерстайн поприветствовал венесуэльского лидера. Тот кивнул и ответил жестом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию слушания.

3 января США нанесли удар по Венесуэле. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Небензя выразил «твердую солидарность» Венесуэле перед агрессией США.

