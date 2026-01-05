Судья начал оглашать обвинения Мадуро

Суд в Нью-Йорке начал оглашать обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес. Трансляцию ведет CNN.

Телеканал отмечает, что политик сидит рядом со своим адвокатом Барри Поллаком. Для перевода президент Венесуэлы использует наушники и делает записи по ходу судебного заседания. Рядом с Мадуро находятся Флорес и второй адвокат Марк Доннелли. Перед изложением обвинительного заключения окружной судья Элвин Хеллерстайн поприветствовал венесуэльского лидера. Тот кивнул и ответил жестом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию слушания.

3 января США нанесли удар по Венесуэле. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

После захвата лидера Венесуэлы обязанности главы государства перешли к вице-президенту Делси Родригес. Она потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией». Россия осудила действия США и тоже призвала к освобождению Мадуро.

Ранее Белый дом опубликовал видео с «прогулкой позора» Мадуро.