Си Цзиньпина попросили помочь Южной Корее и КНДР с переговорами

Южная Корея попросила Китай о поддержке в снижении напряженности с КНДР

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать поддержку Сеулу в его стремлении к возобновлению переговорного процесса с Северной Кореей. Об этом сообщает телеканал NBC News.

После встречи лидеры двух стран опубликовали совместное заявление, подтверждающее обоюдное стремление к укреплению торгово-экономических связей и расширению сотрудничества в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ли Чжэ Мен отметил, что недавние контакты на высоком уровне между Китаем и КНДР демонстрируют «позитивную динамику» и могут внести вклад в снижение напряженности на Корейском полуострове.

«Я очень позитивно оцениваю ситуацию, в которой формируются условия для взаимодействия с Северной Кореей», — сказал глава государства.

Ли Чжэ Мен указал на важность диалога и деэскалации, полагая, что Китай может сыграть значимую роль в качестве посредника для снижения напряженности между двумя Кореями.

Ранее профессор Ланьков заявил, что Южная Корея и КНДР хотят помириться.