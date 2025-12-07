В Швейцарии хотят установить предельную численность населения

Почти 50% жителей Швейцарии поддержали предложение правой Народной партии об ограничении численности населения страны 10 млн человек. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Tamedia/20 Minuten.

Представители партии выступают против иммиграции и утверждают, что слишком быстрый рост населения подавляет рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг.

Высокий уровень поддержки наблюдается, несмотря на то, что правительство призывает избирателей не принимать меры, поскольку это может нанести ущерб экономике и благосостоянию.

Сторонники инициативы отметили, что плебисцит пройдет уже в июне, но правительство пока не подтвердило эту информацию. На данный момент в поддержку введения ограничений на численность населения собрали 100 тыс. подписей.

До этого власти Китая в ходе реализации политики стимулирования рождаемости решили вернуть с 1 января 2026 года налог в размере 13% на средства контрацепции, в том числе на презервативы.

В стране с 1993 года велась политика контроля рождаемости, которая подразумевала, что у одной семьи может быть только один ребенок. Теперь в Китае проводится обратная политика — власти хотят повысить рождаемость, введя налог на средства контрацепции.

