На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан фразой «никогда не произойдет» оценил перспективы членства Украины в ЕС

Орбан назвал «подслащением горькой пилюли» разговоры о членстве Украины в ЕС
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против членства Украины в Евросоюзе, поскольку это «ослабит» политическое объединение, и народы Европы об этом знают. Его слова приводит Magyar Nemzet.

По его мнению, членство Украины в ЕС в возможных вариантах плана завершения конфликта является лишь «подслащением горькой пилюли». По его словам, нет зависимости между евроинтеграцией и миром на территории республики.

«Членство в ЕС не является гарантией защиты. Это никогда не произойдет. Членство Украины в ЕС не является реалистичным. Венгрия уже открыто выступает против начала переговоров, но есть ряд западноевропейских стран, где необходимо решение парламента или референдум. Они не состоятся», – сказал Орбан.

По его словам, «народы Европы» видят, что вступление Украины в ЕС не придаст силы блоку, а отнимет ее. Премьер Венгрии также отверг утверждение, что «военная сила» Киева повышает безопасность континента.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата вступления Киева в Евросоюз обсуждалась напрямую с США без участия стран политического объединения. Он подчеркнул, что считает членство в ЕС обязательной гарантией безопасности. Политик допустил, что это может быть 2027 или 2028 год, однако «должна быть какая-то конкретика», иначе гарантия безопасности не выглядит как гарантия безопасности.

Ранее Зеленский высказался об отсутствии в мирном плане пункта о членстве в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами