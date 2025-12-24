Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против членства Украины в Евросоюзе, поскольку это «ослабит» политическое объединение, и народы Европы об этом знают. Его слова приводит Magyar Nemzet.

По его мнению, членство Украины в ЕС в возможных вариантах плана завершения конфликта является лишь «подслащением горькой пилюли». По его словам, нет зависимости между евроинтеграцией и миром на территории республики.

«Членство в ЕС не является гарантией защиты. Это никогда не произойдет. Членство Украины в ЕС не является реалистичным. Венгрия уже открыто выступает против начала переговоров, но есть ряд западноевропейских стран, где необходимо решение парламента или референдум. Они не состоятся», – сказал Орбан.

По его словам, «народы Европы» видят, что вступление Украины в ЕС не придаст силы блоку, а отнимет ее. Премьер Венгрии также отверг утверждение, что «военная сила» Киева повышает безопасность континента.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата вступления Киева в Евросоюз обсуждалась напрямую с США без участия стран политического объединения. Он подчеркнул, что считает членство в ЕС обязательной гарантией безопасности. Политик допустил, что это может быть 2027 или 2028 год, однако «должна быть какая-то конкретика», иначе гарантия безопасности не выглядит как гарантия безопасности.

Ранее Зеленский высказался об отсутствии в мирном плане пункта о членстве в НАТО.