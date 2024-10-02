Россия и Белоруссия теперь взаимно признают электронные подписи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о соглашении с Россией о признании электронной подписи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии»», — рассказали в пресс-службе белорусского президента.

В соглашении также существует уточнение, что под действие документа не будут подпадать случаи, когда оба участника трансграничного электронного взаимодействия являются государственными органами.

До этого стало известно, что туры из России в Белоруссию будут приравнены к внутреннему туризму с 2025 года.

Ранее в МИД назвали страны, в которых украинцы чаще запрашивают гражданство России.