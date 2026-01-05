Саммиты Европы с участием стран Западных Балкан используются как инструмент давления и сдерживания сербской стороны. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин в беседе с ТАСС.

«Все страны, которые были на этом саммите, участвовали во встрече, цель которой - обуздание и окружение Сербии. Это саммит из-за Сербии и против Сербии», — сказал политик.

Накануне президент Сербии Александар Вучич заявил, что стране необходимо рассчитывать на свои силы, потому что почти никто никогда не сражался за нее, кроме Красной Армии во Вторую мировую войну. По его словам, чем сильнее экономика Сербии, тем «сильнее» и сама страна.

До этого глава государства говорил, что освобождением Сербии от немцев во время Второй мировой войны занималась в основном сербская армия, помощь СССР была небольшая.

В конце 1944 года советские войска и коммунистические партизаны югославского революционера Иосипа Броза Тито заняли территорию Сербии, которая вместе с частями Хорватии, Венгрии, Албании, Болгарии и Черногории была преобразована в Социалистическую Республику Сербия в составе СФРЮ.

Ранее Вучич заявил, что Сербия сама освободилась во Вторую мировую войну.