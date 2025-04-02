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Вучич заявил, что Сербия сама освободилась во Вторую мировую войну

Вучич: Сербия освободилась во Вторую мировую при ограниченной помощи СССР
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Darko Vojinovic/AP

Освобождением Сербии от немцев во время Второй мировой войны занималась в основном сербская армия, помощь Советского Союза была небольшая. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу, которое опубликовано на его Youtube-канале.

«Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», — сказал Вучич.

В конце 1944 года советские войска и коммунистические партизаны югославского революционера Тито заняли территорию Сербии, которая вместе с частями Хорватии, Венгрии, Албании, Болгарии и Черногории была преобразована в Социалистическую Республику Сербия в составе СФРЮ.

В начале марта Кремль сообщал, что президент Сербии в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил, что прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы и направит подразделения для участия в параде на Красной площади.

Ранее Россия пригласила Моди возглавить индийскую делегацию на параде 9 мая в Москве.

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