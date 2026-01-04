Вучич: почти никто никогда не сражался за Сербию, кроме Красной армии

Сербии необходимо рассчитывать на свои силы, потому что почти никто никогда не сражался за нее, кроме Красной Армии во Вторую мировую войну. Об этом заявил сербский президент Александар Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности республики, сообщает РИА Новости.

По его словам, чем сильнее экономика Сербии, тем «сильнее» и сама страна.

«Что больше работаем, то мы сильнее и лучше, и мы должны доверять себе и собственным силам. Никто за Сербию не будет сражаться, потому что почти никогда, кроме Второй мировой войны, когда это сделала Красная Армия, никто не сражался», — сказал глава государства после заседания.

До этого Вучич заявил, что освобождением Сербии от немцев во время Второй мировой войны занималась в основном сербская армия, помощь СССР была небольшая.

В конце 1944 года советские войска и коммунистические партизаны югославского революционера Иосипа Броза Тито заняли территорию Сербии, которая вместе с частями Хорватии, Венгрии, Албании, Болгарии и Черногории была преобразована в Социалистическую Республику Сербия в составе СФРЮ.

Ранее Вучич заявил, что Сербия сама освободилась во Вторую мировую войну.