В Китае рассказали о позиции к Венесуэле после операции США

МИД: Китай всегда будет другом и партнером для стран Латинской Америки

Китай всегда будет другом и партнером для государств Латинской Америки вне зависимости от проводимой США операции в отношении Венесуэлы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, пересмотрит ли Пекин свою внешнюю политику в отношении стран региона после действий Вашингтона.

Дипломат подчеркнул, что сотрудничество Китая с латиноамериканскими странами всегда основывались на принципах равенства, взаимной выгоды и обоюдовыгодных результатов. По его словам, КНР никогда не стремился к созданию сфер влияния или нацеливанию против какой-либо страны.

Линь Цзянь добавил, что Китайская Народная Республика готова углублять стратегическое взаимное доверие со странами Латинской Америкой и Карибского бассейн.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее на Западе обвинили Россию в похищении Мадуро.