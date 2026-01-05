На Западе обвинили Россию в похищении Мадуро

В Норвегии раскритиковали СМИ, которые связали РФ с операцией США в Венесуэле

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал западные СМИ, которые связали Россию с операцией США в Венесуэле. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, даже когда события не имеют никакого отношения к России, западные журналисты все равно могут связать их со страной.

Таким образом Дизен прокомментировал статью издания The Guardian под названием «В Венесуэлу пришла «путинизация» международной политики США». В ней говорится, что американский лидер Дональд Трамп империалист, но во всем виновато «сползание в эпоху конфликтующих сфер влияния».

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Владимира Зеленского раскритиковали за поддержку атаки США на Венесуэлу.