Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом

Военная операция США против Венесуэлы, включая арест венесуэльского президента Николас Мадуро, является тревожным прецедентом. Такое мнение высказал бывший посол США в Азербайджане, американский дипломат Мэтью Брайза в беседе с РИА Новости.

«В смысле похищения иностранного лидера, даже если это делается для обеспечения соблюдения законов США, это очень тревожный прецедент. Что касается нефти и восстановления Венесуэлы, я полагаю, что это не самое важное в этой истории», — сказал он.

Брайза отметил, что у США была «ужасная история» в Афганистане и Ираке, где они свергали действующий режим и брали ответственность за их восстановление.

По его словам, эти попытки были неудачными, и президент США Дональд Трамп ранее говорил, что больше не собираются этого делать, однако теперь взял на себя ответственность за восстановление Венесуэлы.

Дипломат считает, что США «застрянут в этой задаче на годы, на десятилетия».

3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Венесуэле: взрывы произошли в Каракасе, на военной базе Форт-Тиуна и ряде других объектов. Американский президент назвал успешной проведенную операцию и заявил о захвате Николаса Мадуро и его супруги.

