В правительстве Франции осудили операцию США в Венесуэле

Правительство Франции считает, что операция США в Венесуэле противоречит международному праву. Об этом заявила официальный представитель кабмина Пятой республики Мод Брежон в эфире радиостанции RMC.

В то же время парламентарий отметила, что и сам Мадуро несет ответственность за произошедшее в его стране и с ним лично.

Брежон добавил, что теперь необходимо предоставить Венесуэле возможность строить будущее после Мадуро, этот переход должен быть мирным и демократическим.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

