Новости политики

СМИ рассказали об обстановке у здания изолятора в Нью-Йорке, где содержится Мадуро

РИА: обстановка у здания изолятора, где содержится Мадуро, напряженная
Maxwell Briceno/Reuters

Усиленные наряды полиции дежурят у здания следственного изолятора Metropolitan Detention Center в Нью-Йорке, где содержится президент Венесуэлы Николас Мадуро, обстановка напряженная. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вход в изолятор охраняют минимум четыре полицейские машины. Правоохранители не допускают скопления людей на проезжей части и направляют их на тротуар.

На месте также присутствует большое количество журналистов, для них определена отдельная зона с прямым обзором здания следственного изолятора.

Кроме того, у здания появлялись люди с флагами США и Венесуэлы. Они выступали против Мадуро.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее ветераны российского спецназа оценили операцию США по захвату Мадуро.

