Страны НАТО не смогут принять поражение Украины, так как вложили в нее слишком много ресурсов. Об этом заявил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он считает, что НАТО может отправить своих военных на Украину. По его словам, государства Североатлантического альянса уже направляли свои войска в страны, которые не являются членами блока. Например, в Косово.

Армстронг считает, что страны Европы продолжают давить на США, из-за чего Вашингтону приходится вести все более враждебную политику против России.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что граждане Молдавии, согласно планам НАТО, должны стать «пушечным мясом» в боях против российской армии.

По данным СВР, президент Молдавии Майя Санду и ее окружение хотят отдать республику натовцам, чтобы они «стерли» ее о Россию. В сообщении отмечается, что реализация такого сценария станет для Молдавии началом конца.

Ранее НАТО потребовало от Германии увеличения числа военнослужащих.