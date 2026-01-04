Премьер Словакии осудил «нефтяную авантюру» США в Венесуэле

Военная операция в Венесуэле является очередной «нефтяной авантюрой» США, которую необходимо осудить. Таким мнением поделился премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я должен однозначно эту очередную американскую нефтяную авантюру осудить и отвергнуть, даже ценой того, что моя четкая и последовательная позиция может на определенное время политически ухудшить словацко-американские отношения», — сказал он.

По словам Фицо, ему жаль, что в настоящее время ООН находится «на коленях», а Совет безопасности ООН неэффективен. Министр подчеркнул, что крупные державы сегодня игнорируют существование международного права и делают все, что им вздумается.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Ранее госсекретарь Рубио заявил, что США не нужна венесуэльская нефть.