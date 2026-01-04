Латвия заявила о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море

В Балтийском море поврежден оптоволоконного кабель, принадлежащий частной фирме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Латвии Эвики Силини.

«Оптоволоконный кабель, принадлежащий частной компании, был поврежден в Балтийском море», — пишет агентство.

В конце декабря финская береговая охрана заявила о задержании судна Fitburg, которое подозревается в причастности к повреждению подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. 1 января полиция Финляндии арестовала двух членов экипажа сухогруза. Еще двум членам экипажа судна запрещен выезд из страны

В декабре 2024 года подводная линия электропередачи EstLink 2, также соединяющая Эстонию и Финляндию, вышла из строя. На этом фоне финская полиция задержала танкер Eagle S, ходивший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении кабеля.

25 августа 2025 года телерадиовещатель Yle сообщил, что прокурор в Финляндии потребовал лишить трех членов экипажа Eagle S свободы на 2,5 года.

Ранее шведская прокуратура пришла к выводу, что повреждение кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море было случайным.