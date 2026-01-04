Медведев раскритиковал аргументацию Европы о «нелегитимности» Мадуро

Медведев: заявления о нелегитимности Мадуро не выдерживает критики

Попытки оправдать американскую агрессию в Венесуэле, прикрываясь тезисом о якобы нелегитимном статусе Николаса Мадуро, несостоятельны. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Разговоры о «нелегитимности» президента Мадуро не выдерживают критики. Почему-то раньше такой вопрос те же европейские дурачки не поднимали», — подчеркнул Медведев.

Он также указал на то, что Владимиру Зеленскому, чей президентский срок на Украине официально завершен, не следует терять бдительность в сложившихся обстоятельствах.

3 января американские войска нанесли удары по Венесуэле. Под обстрел попали Каракас, где прогремели взрывы, и военная база Форт-Тиуна. Кроме того, целями стали авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты, имеющие стратегическое значение.

Президент США Дональд Трамп объявил операцию успешной, сообщив о пленении американскими военными венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Ранее Медведев допустил захват Мерца по сценарию Мадуро.