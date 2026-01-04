Размер шрифта
Медведев гипотетически допустил захват Мерца по сценарию Венесуэлы

Медведев: Мерца не будет жалко в случае его захвата по сценарию Венесуэлы
Michael Kappeler/Global Look Press

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев допустил гипотетический сценарий, при котором операцию захвата, которую США совершили в Венесуэле, будет проведена в отношении лидеров и других стран, в том числе канцлера Германии Фридриха Мерца. Соответствующее заявление он сделал в беседе с ТАСС.

«Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Доля реалистичности есть и в таком сценарии», — сказал зампред Совбеза.

По его словам, даже в ФРГ «есть за что преследовать» Мерца. Медведев считает, что этого политика не будет жалко в случае его захвата.

«Тем более, что бюргеры страдают ни за что», — добавил он.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Ранее Медведев заявил, что Мерц является «последышем воевавших в Вермахте родственников».

