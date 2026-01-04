Размер шрифта
В МО Венесуэлы пообещали сохранить в стране демократию

МО Венесуэлы: ВС страны гарантировали сохранение демократического порядка
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Венесуэлы твердо придерживаются своей миссии по защите демократических устоев государства и продолжат обеспечивать их соблюдение. Об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в обращении, которое транслировалось в эфире телеканала Telesur.

Кроме того, министр сообщил о возобновлении работы парламента Венесуэлы в штатном режиме 5 января.

«5 января мы станем свидетелями <...> начала работы Национальной ассамблеи на следующий конституционный период. И уже сейчас мы приветствуем это событие», — отметил министр.

3 января Соединенные Штаты провели серию ударов по Венесуэле, в ходе которых были задержаны президент республики Николас Мадуро и его супруга. Задержанные были доставлены в Нью-Йорк, где им предстоит предстать перед судом по обвинению в руководстве наркокартелем Cartel de los Soles и совершении иных преступлений.

В связи с произошедшим временное исполнение обязанностей главы государства было возложено на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес. Одновременно с этим о своем намерении принять полномочия по управлению страной заявила лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо.

Ранее СБ ООН анонсировал экстренное заседание по Венесуэле.

