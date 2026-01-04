Глава минобороны Венесуэлы сообщил об убийстве охраны Мадуро при его захвате

Минобороны Венесуэлы: военные США убили почти всю охрану Мадуро при его захвате

При захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес американские военные убили значительную часть их охраны, а также случайных людей. Об этом сообщил министр обороны латиноамериканской республики Владимир Падрино Лопес в обращении, которое транслировал телеканал VTV.

«Преступление было совершено вчера, в субботу, 3 января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — военнослужащие и невинные граждане», — сказал глава минобороны Венесуэлы.

Он добавил, что национальные вооруженные силы решительно отвергают похищение Мадуро, конституционного президента республики и главнокомандующего, а также его супруги, первой леди и доктора Силии Флорес де Мадуро.

В ночь на 3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле и захватила лидера страны и его супругу. Их доставили в Нью-Йорк, где в скором времени пройдет суд за управление наркокартелем Cartel de los Soles и другие преступления.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что общался с Мадуро по телефону неделю назад и призывал его сдаться. Однако венесуэльский лидер отверг это предложение.

Ранее вице-президент Делси Родригес заявила, что Венесуэла не станет колонией.