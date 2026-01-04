У посольства США в Варшаве прошел митинг в поддержку Венесуэлы

В Варшаве у здания посольства США состоялась акция протеста, организованная в знак солидарности с Венесуэлой. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в районе Аллей Уяздовских собрались несколько десятков человек – представители левых и антифашистских движений.

Участники митинга держали флаги Венесуэлы и транспаранты, выражающие поддержку этой стране.

Сегодня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал позицию европейских государств по отношению к ситуации в Венесуэле типичным проявлением двойных стандартов. По мнению политика, европейские «дегенераты», движимые трусостью и зависимостью, стремятся максимально угодить Вашингтону. Медведев подчеркнул, что европейские страны, говоря о поддержке демократических принципов в Венесуэле, в реальности «изо всех сил стараются найти оправдание для грубейшего нарушения общепринятых норм международного права».

