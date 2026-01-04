Медведев назвал последовательной политику Трампа в отношении Венесуэлы

Действия президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы противоправны, однако в определенной последовательности шагов ему не откажешь. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.

Политик обратил внимание, что Трамп со своей командой весьма жестко отстаивает интересы США: политические и экономические. При этом Медведев отметил, что политику «забрать чужие запасы» придумал отнюдь не Трамп.

«Достаточно вспомнить злую циничную тетку Олбрайт (Мадлен Олбрайт — первая женщина в должности госсекретаря США), которая без стеснения говорила о том, что несправедливо, что России достались такие богатства. Значит надо переделить их», — отметил Медведев.

Он обратил внимание, что именно это и произошло с редкоземельными металлами на Украине, о которых сразу вспомнил Трамп. Он дал понять, что то же самое сейчас происходит с Венесуэлой.

До этого Дмитрий Медведев съязвил в адрес Трампа, когда говорил об атаке Венесуэлы. Зампред Совбеза РФ отметил, что эти действия американского лидера являются «отличным примером миротворчества США». Медведев подчеркнул, что Трамп провел жесткую военную операцию в независимой стране, которая ничем не угрожала Соединенным Штатам.

Также Медведев обратил внимание, что так называемая «демократическая Европа» на фоне произошедшего сохранила «почти полную тишину».

Ранее в Совфеде призвали «европейских вассалов» США приготовиться.