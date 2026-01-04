Размер шрифта
Ботсвана намерена сотрудничать с Россией по редкоземельным металлам

Ботсвана заявила о планах сотрудничать с РФ в добыче редкоземельных металлов
Shutterstock/FOTODOM

Ботсвана заинтересована в сотрудничестве с Россией и российскими инвесторами в области редкоземельных металлов. Об этом ТАСС заявил глава министерства иностранных дел африканской республики Феньо Бутале.

«Да, готова [приглашать российскую экспертизу, инвесторов и компании по редкоземельным металлам], и именно это мы обсуждали [с главой МИД РФ Сергеем Лавровым]», — уточнил Бутале.

По словам Бутале, страна приветствует российских инвесторов, подчеркивая свою приверженность взаимовыгодному партнерству со всеми заинтересованными сторонами. Бутале напомнил об успешном опыте работы в Ботсване таких российских компаний, как «Норникель», и отметил политическую и экономическую стабильность страны как ключевое преимущество для инвестиций.

До этого постоянный представитель Демократической Республики Конго при ООН Зенон Муконго Нгай заявил о стремлении его страны к укреплению и расширению сотрудничества с Российской Федерацией.

Ранее Путин высказался о развитии отношений России со странами Африки. 

