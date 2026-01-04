Размер шрифта
Новости политики

СМИ считают, что США понадобится посланник в Венесуэлу для помощи Рубио

WP: США нужно назначить посланника в Венесуэлу для помощи Рубио
Kevin Mohatt/Reuters

Властям США может потребоваться специальный посланник в Венесуэлу для оказания помощи госсекретарю Марко Рубио в управлении страной. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Согласно источникам в американском правительстве, Рубио будет играть ключевую роль в формировании политики США в период, когда администрация Трампа стремится стабилизировать ситуацию в Венесуэле. Его глубокое знание испанского языка, связи с лидерами латиноамериканских стран и венесуэльской оппозицией делают его идеальным кандидатом для президента США Дональда Трампа, отмечается в материале.

«Однако администрации понадобится назначить посланника, который будет работать на постоянной основе, чтобы помочь Рубио, учитывая огромный масштаб решений», — говорится в сообщении.

Газета отмечает, что Рубио сыграл важную роль в планировании операции по захвату Мадуро, и теперь перед ним стоит «задача ошеломляющих масштабов», включающая принятие решений в области энергетики, выборов, санкций и безопасности.

Агентство Bloomberg до этого писало, что госсекретарь США может взять на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой после атаки на страну.

Ранее Трамп пообещал сделать Венесуэлу снова великой.

