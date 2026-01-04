Названы политические последствия захвата власти в Венесуэле

Политолог Асафов: реакции мирового сообщества на события в Венесуэле не будет

Не стоит ждать какой-либо реакции со стороны международного сообщества на действия США по захвату власти в Венесуэле. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог Александр Асафов.

Асафов отметил, что ожидать осуждения в текущей ситуации не приходится, приведя в пример отсутствие реакции на действия Израиля в Газе и атаку на Иран. Он считает, что эти события продемонстрировали неготовность мирового сообщества к решительным действиям.

«События развиваются столь стремительно, что сложно предположить, куда они пойдут. Но в любом случае, я думаю, что какие-то высказывания будут. Другой вопрос, как это поможет Мадуро», – добавил Асафов.

В ночь на 3 января американские военные нанесли серию ударов по Каракасу и расположенным в его окрестностях военным объектам. По заявлению Дональда Трампа, Николас Мадуро, глава южноамериканской республики, был захвачен. Сообщается, что Мадуро и его супруга, Силия Флорес, были вывезены за пределы страны.

