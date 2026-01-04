«Постараются жестко провести процесс»: политолог раскрыл, какое наказание грозит Мадуро в США

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро могут приговорить в США к смертной казни или экстрадировать в нейтральную страну, где он будет доживать свои годы. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Малек Дудаков.

«Очень сложная ситуация сложилась для Николаса Мадуро и его жены. С одной стороны, возможно, что он повторит судьбу панамского президента Норьеги, которого на протяжении длительного времени мариновали в американской тюремной системе, а потом экстрадировали в Европу, оттуда ему уже позволили вернуться к себе на родину в Панаму и там доживать свои последние годы пенсионные, старческие. Возможен вариант, при котором постараются очень жестко в отношении Мадуро провести процесс. Может быть, даже его приговорить к смертной казни. Но это, наверное, самый радикальный сценарий, менее вероятен. Если до этого были определенные договоренности с Мадуро и с венесуэльской властью, то нельзя исключать того, что его даже в один момент отпустят и отправят куда-нибудь в нейтральную страну жить, типа Катара, потому что как раз американцы предлагали Мадуро добровольно уйти в отставку и переехать в Катар. В итоге он на это не пошел, поэтому пришлось им силовой метод применять и, возможно, что эти договоренности уже аннулированы», — сказал он.

Дудаков уточнил, что военная операция США в Венесуэле может обернуться против самого Дональда Трампа, поэтому в ближайшее время он будет пытаться договориться с новой властью.

«С одной стороны, Трамп старается шумным процессом вокруг Мадуро и свои рейтинги поднять. Он старается проецировать власть и влияние в Латинской Америке, чтобы показать другим лидерам, у кого сложные отношения с США, что вот так мы можем с вами поступать. При этом, я думаю, что есть большие риски — во-первых, дестабилизации Венесуэлы. Если это случится, то Венесуэла превратится в одно большое Гаити, и там уже реально возьмут власть наркокартели — это приведет к очень негативным последствиям для самих Соединенных Штатов. Плюс для Трампа есть риск того, что сейчас эта военная авантюра усилит антиамериканские настроения в регионе, и поэтому левые могут выиграть на предстоящих выборах в соседних с Венесуэлой странах — это Колумбия и Бразилия. В таком случае военная операция может повернуться против администрации Трампа и против США. Трамп, я думаю, понимает риски этого, поэтому, как мы видим, пока он не готов поддержать венесуэльскую оппозицию. Вместо этого он, я так понимаю, будет пытаться договориться с новой властью, с вице-президентом Родригес, которая будет исполнять обязанности сейчас главы Венесуэлы», — добавил он.

Политолог подчеркнул, что операция спровоцировала серьезный раскол внутри США, поскольку политике и обычные граждане не хотят эскалации конфликта.

«Демократы обвиняют Трампа в том, что он устроил нелегальную войну, не получил поддержки в Конгрессе для того, чтобы эту операцию по смене режима устраивать, что он втягивает Америку в новую иракскую войну, то есть это Ирак 2.0. Плюс это вызвало раскол и среди его MAGA-коалиции, потому что многие изоляционисты тоже не понимают, зачем им эта эскалация в Венесуэле. И большинство американцев настроены против какого-то затяжного конфликта. Последний опрос общественного мнения показывает, что порядка 70% американцев не поддерживают войну с Венесуэлой. Так что здесь это точно не работает, как попытка устроить маленькую победоносную войну ради поднятия своего рейтинга», — заключил он.

3 января 2026 года США нанесли удары по Венесуэле, а также арестовали президента Николаса Мадуро вместе с его женой и принудительно вывезли их в Соединенные Штаты. Там Мадуро будут судить за руководство наркокартелем Cartel de los Soles и за другие преступления.

Обязанности президента Венесуэлы после ареста Мадуро исполняет вице-президент из правительства Мадуро Делси Родригес.

