СМИ сообщают, что Мадуро в декабре отклонил предложение Трампа уйти в изгнание

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в декабре 2025 года отклонил ультиматум главы США Дональда Трампа и отказался уйти в изгнание в Турцию. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американские и венесуэльские источники, которые участвовали в переговорах.

По информации издания, в конце декабря Трамп потребовал от Мадуро покинуть пост президента и отправиться в изгнание в Турцию, однако тот отказался. Также несколько недель назад американские чиновники определились с кандидатурой вице-президента Венесуэлы Делси Родригес в качестве замены Мадуро.

4 января бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил, что нападение США на Венесуэлу в очередной раз показало России, что западным странам нельзя доверять.

По словам Джонсона, Вашингтон не обращает внимания на международное право. Он добавил, что Москва и Пекин теперь примут во внимание тот факт, что договоренности с США бесполезны.

4 января китайский военный эксперт Ван Юфэй в интервью газете Global Times также заявил, что ключевыми факторами, позволившими США провести успешную операцию в Венесуэле, стало преимущество в области разведки и использование средств радиоэлектронной борьбы, парализовавших возможности военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Венесуэлы.

Ранее МИД России сделал заявление после ударов США по Венесуэле.