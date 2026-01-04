СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на кафе в Хорлах

СК: возбуждено уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на кафе в в Хорлах

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело о теракте после атаки на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по пункту «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ — Террористический акт.

По словам Петренко, в настоящий момент удалось установить личности 12 погибших в результате атаки на Хорлы. Идентификация продолжается. Кроме того, назначено 70 судебных экспертиз — медицинских, генетических, взрывотехнических и пожарно-технических, уточнила она.

До этого губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что идентификацию тел погибших усложняет то, что более 19 из них сгорели почти полностью и от них остались «только фрагменты».

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Жертвами трагедии стали 29 человек, около 60 из них получили ранения. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии.

Ранее было опубликовано видео с обломками дронов, атаковавших Хорлы в Херсонской области.