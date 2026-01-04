Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на кафе в Хорлах

СК: возбуждено уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на кафе в в Хорлах 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27557389_rnd_5",
    "video_id": "record::35fb3f7a-8b4c-4745-9b54-bec6e274647d"
}

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело о теракте после атаки на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по пункту «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ — Террористический акт.

По словам Петренко, в настоящий момент удалось установить личности 12 погибших в результате атаки на Хорлы. Идентификация продолжается. Кроме того, назначено 70 судебных экспертиз — медицинских, генетических, взрывотехнических и пожарно-технических, уточнила она.

До этого губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что идентификацию тел погибших усложняет то, что более 19 из них сгорели почти полностью и от них остались «только фрагменты».

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Жертвами трагедии стали 29 человек, около 60 из них получили ранения. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии.

Ранее было опубликовано видео с обломками дронов, атаковавших Хорлы в Херсонской области.
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+