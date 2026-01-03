Размер шрифта
Большинство погибших при ударе ВСУ в Хорлах не могут опознать

Сальдо: пока идентифицированы не все погибшие в Хорлах
Сергей Мирный/РИА Новости

Не все погибшие в селе Хорлы Херсонской области сейчас идентифицированы. Еще проводится судмедэкспертиза с ДНК-тестами, чтобы установить их личность. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Идентификацию тел погибших усложняет то, что более 19 из них сгорели почти полностью и от них остались «только фрагменты», объяснил Сальдо.

«В первые минуты Нового года тут же был нанесен удар уже с боеприпасом, который, очевидно, был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения. Об этом говорит то, что более 19 тел было сожжено и около 80% именно термального поражения, то есть от тел остались только фрагменты», — отметил Сальдо.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Жертвами трагедии стали 28 человек, более 30 из них получили ранения. Российский следком возбудил дело о теракте. 2 и 3 января днями в Херсонской области объявили днями траура.

Ранее в Финляндии призвали ООН осудить атаку ВСУ на Херсонскую область.

