Зеленский заявил, что у страны есть шанс закончить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появился новый шанс завершить конфликт в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава государства провел встречу с представителями «коалиции желающих», где стороны обсудили план дальнейших действий.

«Сейчас у нас <…> новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути», — сказал Зеленский.

Основными темами обсуждения с представителями коалиции стали гарантии безопасности для Украины, послевоенное восстановление страны.

До этого в интервью Fox News он заявил, что 87% украинцев хотят наступления мира, однако 85% граждан страны выступают против вывода украинских войск с территории Донбасса.

28 декабря Зеленский и Трамп провели встречу во Флориде. Перед этим американский президент созвонился с президентом России Владимиром Путиным. С лидерами России и Украины Трамп обсудил мирное завершение конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что «альтернативы миру нет».