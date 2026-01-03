Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Зеленский заявил, что у страны есть шанс закончить конфликт

Зеленский заявил о новом шансе завершить конфликт на Украине
Susana Vera/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появился новый шанс завершить конфликт в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава государства провел встречу с представителями «коалиции желающих», где стороны обсудили план дальнейших действий.

«Сейчас у нас <…> новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути», — сказал Зеленский.

Основными темами обсуждения с представителями коалиции стали гарантии безопасности для Украины, послевоенное восстановление страны.

До этого в интервью Fox News он заявил, что 87% украинцев хотят наступления мира, однако 85% граждан страны выступают против вывода украинских войск с территории Донбасса.

28 декабря Зеленский и Трамп провели встречу во Флориде. Перед этим американский президент созвонился с президентом России Владимиром Путиным. С лидерами России и Украины Трамп обсудил мирное завершение конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что «альтернативы миру нет».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556231_rnd_6",
    "video_id": "record::4a826e0b-0e97-4185-8c5f-266b87440486"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+