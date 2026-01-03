Размер шрифта
Новости политики

Трамп заявил об отсутствии потерь у США в ходе операции в Венесуэле

Трамп: США не потеряли ни одного военного в ходе операции в Венесуэле
Maxwell Briceno/Reuters

Ни один американский военный не погиб в результате операции в Венесуэле. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом.

«Не было потеряно ни одной единицы военной техники. И, что еще более важно, не погиб ни один военнослужащий», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, в ходе операции по захвату президента Николаса Мадуро все военные возможности латиноамериканской республики были выведены из строя.

До этого сенатор США Линдси Грэм допустил новые удары по территории Венесуэлы. По словам политика, он созвонился с президентом США незадолго до проведения операции. Грэм уточнил, что она планировалась последние несколько недель.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее МИД России сделал заявление после ударов США по Венесуэле.

