Трамп рассказал, какие силы США задействовали при захвате Мадуро

Трамп, при захвате Мадуро США задействовали военную мощь по воздуху, суше и морю

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что при выполнении операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро американская сторона задействовала военную мощь «по воздуху, суше и морю». Трансляция его выступления ведется на сайте Белого дома.

«Вооруженные силы Соединенных Штатов провели чрезвычайную военную операцию в столице Венесуэлы, применив подавляющую военную мощь США по воздуху, суше и морю для проведения впечатляющего штурма», — заявил он.

По словам американского лидера, операция в Венесуэле стала эффективной и мощной демонстрацией военной мощи американской стороны. Он подчеркнул, что эта операция не имеет аналогов, начиная со времен Второй мировой войны.

В ходе брифинга Трамп рассказал, что целью американской стороны в ходе проведения операции был захват Мадуро. Он добавил, что при подготовке операции по захвату американская сторона построила полный аналог дома Мадуро.

До этого журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс сообщила, что военный самолет, на котором должен находиться венесуэльский лидер, приземлится в субботу в международном аэропорту Стюарт в штате Нью-Йорк.

Ранее Трамп дал понять, что может заняться Мексикой после Венесуэлы.