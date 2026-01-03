Стало известно, кто будет руководить Венесуэлой в отсутствие Мадуро

После захвата Мадуро власть в Венесуэле перешла к вице-президенту Родригес

Власть в Венесуэле в отсутствие президента Николаса Мадуро переходит к его заместителю. Это следует из конституции республики, передает РИА Новости.

Вице-президентом Венесуэлы является Делси Родригес.

«Если отсутствие президента республики происходит в течение первых четырех лет конституционного срока, в течение следующих тридцати дней должны быть проведены новые всеобщие выборы. До избрания и вступления в должность нового президента его пост занимает исполнительный вице-президент», — говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

