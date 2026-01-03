CNN рассказал о ситуации в Каракасе на фоне атаки США

CNN: в Каракасе сохраняется тишина, взрывов нет, люди остаются в домах

В столице Венесуэлы Каракасе последние два часа сохраняется тишина, взрывов не слышно. Об этом сообщила корреспондент CNN Мэри Мена.

По ее словам, спокойная обстановка в городе сохраняется уже несколько часов.

«Мы слышали пролетающие самолеты и вертолеты, но сейчас в городе тихо, уже два часа», — рассказала журналистка.

Она рассказала, что не слышала, чтобы люди выходили на улицу. По ее словам, все местное телевидение транслирует сообщение министерства обороны о том, что гражданам нужно сохранять спокойствие, поскольку в скором времени по всей стране будут развернуты военные силы.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами элитного американского подразделения «Дельта». Трамп заявил, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

