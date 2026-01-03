Главы МИД Белоруссии и Венесуэлы обсудили атаку США

Глава министерства иностранных дел (МИД) Венесуэлы Иван Хиль Пинто рассказал белорусскому коллеге Максиму Рыженкову о ситуации в стране на фоне атаки США. Расшифровка их беседы приводится на сайте МИД Белоруссии.

По словам венесуэльского представителя, руководство в стране будет осуществляться вице-президентом Делси Родригес. Беседа представителей стран велась несколько минут.

«В ходе разговора министр Рыженков выразил поддержку правительству Венесуэлы в ее позиции, связанной с суверенитетом, сохранением законно избранной в стране власти и инициативам Каракаса, в том числе в международных организациях», — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами элитного американского подразделения «Дельта». Трамп заявил, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее CNN рассказал о ситуации в Каракасе на фоне атаки США.