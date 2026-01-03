Трамп уклонился от вопросов журналиста о Венесуэле

NYT: Трамп не стал отвечать на вопрос об атаке на Каракас перед брифингом

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о Венесуэле во время телефонного интервью, которое он дал сразу после объявления о захвате главы южноамериканского государства Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, разговор состоялся около 04:30 утра по местному времени через несколько минут после того, как Трамп опубликовал сообщение об успехе миссии в своих социальных сетях.

На вопрос журналиста о том, запрашивал ли он разрешение Конгресса на проведение «масштабного удара» с участием военных и правоохранительных органов, сказал: «Мы это обсудим. У нас будет пресс-конференция».

До этого американский лидер заявил, что озвучит на пресс-конференции в субботу, 3 января, свою позицию относительно дальнейших шагов в отношении Венесуэлы.

Трамп проведет встречу с журналистами в 11:00 (19:00 по Москве) в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее мавзолей бывшего президента Венесуэлы в Каракасе оказался под ударом США.