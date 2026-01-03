В США раскрыли истинные цели атаки на Венесуэлу

Рубио сообщил, что удары по Венесуэле были прикрытием для задержания Мадуро

Советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио не ожидает дальнейших действий со стороны Вашингтона в отношении Венесуэлы, после задержания президента республики Николаса Мадуро. Об этом написал сенатор Майк Ли в социальной сети X.

По словам Рубио, военная операция в Венесуэле была прикрытием для задержания венесуэльского лидера.

«Только что разговаривал по телефону с госсекретарем Рубио. Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован представителями США для привлечения к ответственности по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах, и что боевые действия, которые мы видели сегодня вечером, были предприняты для защиты и охраны тех, кто исполнял ордер на арест»,— говорится в опубликованном посте сенатора.

До этого замгоссекретаря США, бывший посол в Мексике, Кристофер Ландау заявил, что захваченный американскими военными Мадуро предстанет перед судом за «преступления».

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами элитного американского подразделения «Дельта». Трамп заявил, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее СМИ сообщили, что захват Мадуро был «согласованным».