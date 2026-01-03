Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В США раскрыли истинные цели атаки на Венесуэлу

Рубио сообщил, что удары по Венесуэле были прикрытием для задержания Мадуро
Cristian Hernandez/AP

Советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио не ожидает дальнейших действий со стороны Вашингтона в отношении Венесуэлы, после задержания президента республики Николаса Мадуро. Об этом написал сенатор Майк Ли в социальной сети X.

По словам Рубио, военная операция в Венесуэле была прикрытием для задержания венесуэльского лидера.

«Только что разговаривал по телефону с госсекретарем Рубио. Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован представителями США для привлечения к ответственности по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах, и что боевые действия, которые мы видели сегодня вечером, были предприняты для защиты и охраны тех, кто исполнял ордер на арест»,— говорится в опубликованном посте сенатора.

До этого замгоссекретаря США, бывший посол в Мексике, Кристофер Ландау заявил, что захваченный американскими военными Мадуро предстанет перед судом за «преступления».

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами элитного американского подразделения «Дельта». Трамп заявил, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее СМИ сообщили, что захват Мадуро был «согласованным».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27553903_rnd_0",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Почему лед в коктейле не тонет и скрипит дверь: фундаментальная физика в быту
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+