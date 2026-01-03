Трамп подтвердил удары по Венесуэле

Размер шрифта
Трамп заявил об успешном ударе США по Венесуэле
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

По его словам, операция была направлена против венесуэльских властей и завершилась захватом президента страны Николаса Мадуро и его супруги, которых, как утверждается, вывезли за пределы Венесуэлы.

Трамп отметил, что действия проводились при взаимодействии с американскими правоохранительными органами. Он также анонсировал проведение пресс-конференции в 11:00 по местному времени в своей резиденции Мар-а-Лаго, пообещав позднее раскрыть дополнительные детали операции.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее Куба потребовала срочной реакции мирового сообщества на атаку США на Венесуэлу.

