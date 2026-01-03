Трамп подтвердил удары по Венесуэле

Трамп заявил об успешном ударе США по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

По его словам, операция была направлена против венесуэльских властей и завершилась захватом президента страны Николаса Мадуро и его супруги, которых, как утверждается, вывезли за пределы Венесуэлы.

Трамп отметил, что действия проводились при взаимодействии с американскими правоохранительными органами. Он также анонсировал проведение пресс-конференции в 11:00 по местному времени в своей резиденции Мар-а-Лаго, пообещав позднее раскрыть дополнительные детали операции.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее Куба потребовала срочной реакции мирового сообщества на атаку США на Венесуэлу.