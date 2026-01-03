Размер шрифта
Испания готова содействовать в урегулировании конфликта в Венесуэле

МИД Испании: страна готова содействовать в урегулировании ситуации в Венесуэле
Jorge Sanchez Photos/Shutterstock/FOTODOM

Испания готова содействовать в урегулировании конфликта в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба МИД королевства.

«Испания призывает к деэскалации и сдержанности, а также к действиям с неизменным уважением к международному праву и принципам Устава ООН. В этом контексте Испания готова предоставить свои услуги для достижения мирного и согласованного решения текущего кризиса», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что испанская сторона находится в постоянном контакте с посольством и консульством в Каракасе, а также с консульской службой экстренного реагирования, и контролирует положение испанской диаспоры в стране.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

Ранее очевидцы раскрыли подробности о взрывах в столице Венесуэлы.

