Трамп заявил, что Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны

Трамп утверждает, что Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что президента Венесуэлы Николас Мадуро и его супругу Силия Флорес захватили и вывезли из страны.

«Президент Николас Мадуро вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны. Эта операция была проведена в сотрудничестве с правоохранительными органами США», — говорится посте американского лидера.

Другие подробности Трамп обещал раскрыть позднее.

В столице Венесуэлы Каракасе произошло как минимум семь взрывов. По данным изданий, были атакованы военная база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт и остров Маргарита в Карибском море. Предположительно, ударам также подверглись генштаб, президентский дворец и нефтеперерабатывающий завод. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страну бомбят ракетами. Американские власти на данный момент никак не комментировали атаку. При этом CBS News заявил, что приказ о нанесении ударов отдал президент США Дональд Трамп. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в российском посольстве в Венесуэле рассказали о пострадавших гражданах РФ.