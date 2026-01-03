В российском посольстве в Венесуэле рассказали о пострадавших гражданах РФ

Посольство РФ в Венесуэле: данных о пострадавших гражданах РФ нет

Информации о пострадавших в результате удара США по Венесуэле россиянах на данный момент. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в южноамериканском государстве.

«Посольство поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны», — сказано в сообщении.

В диппредставительстве также отметили, что все сотрудники посольства находятся в безопасности.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

