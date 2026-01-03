Размер шрифта
В Италии раскрыли возможную реакцию Трампа на назначение Буданова

Профессор Орсини: назначение Зеленским Буданова вызовет недовольство Трампа
Evgeniy Maloletka/AP

Назначение Кирилла Буданова главой офиса президента Украины Владимира Зеленского вызовет недовольство у американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение высказал профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

По его словам, глава Белого дома считает такое назначение неэффективным для переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Орсини также предположил, что Зеленский сейчас и не хочет заключать мирную сделку. Он напомнил, что ранее переговорный процесс уже был осложнен попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Профессор подчеркнул, что слова Зеленского о том, что ВСУ якобы не причастны к атаке на резиденцию и это выдумка, не выдерживают никакой критики.

2 января Зеленский предложил главе главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Буданову возглавить свой офис вместо освобожденного от должности на фоне коррупционного скандала Андрея Ермака. Глава украинской разведки согласился занять пост и заявил, что для него честь и ответственность «в историческое время для Украины» заняться вопросами стратегической безопасности.

Ранее в Британии предрекли Украине скорое поражение в конфликте с Россией.

