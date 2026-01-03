Назначение Кирилла Буданова на пост главы офиса президента Украины Владимира Зеленского говорит о том, что Киев в ближайшем будущем потерпит окончательное поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, происходящее сейчас выглядит так, словно в США признали поражение украинской стороны. Меркурис предположил, что вскоре может быть заключено мирное соглашение на условиях России, однако и после этого украинские власти могут продолжить террористические атаки и провокации, ведя войну в «партизанском» формате.

Аналитик добавил, что сам Зеленский уже совершенно не контролирует ситуацию из-за перестановок на ключевых позициях, в 2026 году его «звезда погаснет».

2 января Зеленский предложил главе главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Буданову возглавить свой офис вместо освобожденного от должности на фоне коррупционного скандала Андрея Ермака. Глава украинской разведки согласился занять пост и заявил, что для него честь и ответственность «в историческое время для Украины» заняться вопросами стратегической безопасности.

