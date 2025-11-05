Депутат Чепа: Чехия не будет помогать Украине в интересах своего народа

Отказ Чехии предоставлять Украине военную помощь связан с интересами ее граждан, новое правительство Праги ощущает силу последствий в случае продолжения спонсирования Киева. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Новой власти Чехии проще принимать такие решения, поэтому Прага пытается занять вполне конструктивную позицию, которая отвечает ожиданиям своего народа. Потому что в любом случае существует определенная вибрация в Евросоюзе, влияющая на пересмотр мнения о помощи Киеву», — сказал Чепа.

Он заметил, что некоторые страны рассматривают последствия своей политики в контексте собственных интересов. Это связано с нежеланием ряда европейских стран потерять доступ к энергоресурсам из России. Кроме того, в ряде европейских государств могут быть свои интересы, которые они не хотят озвучивать, предположил депутат.

До этого экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты» Филип Турек заявил, что Чехия, которая была одним из самых верных союзников Украины, может сократить свою поддержку Киева с приходом к власти нового правительства, сформированного предполагаемым премьер-министром Андреем Бабишем.

Ранее Украине предрекли «удар в спину» после победы Бабиша на выборах в Чехии.