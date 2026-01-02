Размер шрифта
В США назвали камень преткновения в переговорах по Украине

Запорожская АЭС является «серьезным камнем преткновения» в переговорах по урегулированию украинского кризиса, так как эта станция будет иметь «решающее значение» для восстановления Украины. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что сейчас ЗАЭС хотят контролировать и Россия, и Украина. Обе страны рассматривают станцию как жизненно важный энергетический актив из-за её огромной генерирующей мощности в шесть гигаватт, которой «хватит для обеспечения электроэнергией страны среднего размера, вроде Португалии», пишет NYT. Для Украины станция важна, так как она «имеет первостепенное значение для энергетической независимости страны в послевоенный период», отмечает издание.

«До конфликта электростанция обеспечивала примерно четверть потребностей страны в электроэнергии. По мнению экспертов в области энергетики, ее генерирующие мощности будут жизненно важны для обеспечения восстановительных работ», — говорится в тексте.

Также станция может обеспечивать энергией центры обработки данных, которые нужны для послевоенного восстановления Украины, указывает NYT.

Москва же намерена перезапустить реакторы и подать электроэнергию «в собственную энергосеть». По мнению экспертов, Россия сможет использовать ЗАЭС для снабжения электричеством новых регионов, пишет издание.

США также рассматривает объект «как возможность продвижения американских экономических интересов в рамка мирного соглашения», отмечает NYT.

Вопрос контроля над Запорожской АЭС является одним из главных проблемных пунктов мирного плана завершения конфликта. США предлагают, чтобы Украина, США и Россия совместно управляли станцией в формате «33% на 33% на 33%». Украина настаивает на том, чтобы станцию эксплуатировали только США и Украина в соотношении 50% на 50%. Вторым ключевым неурегулированным вопросом являются территории.

